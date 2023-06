João Matos, capitão do Sporting, conforta jogadores do Benfica

Gesto bonito do jogador dos leões segundos depois do apito final que permitiu ao Sporting sagrar-se tricampeão nacional de futsal.

No final do jogo, o desânimo e a tristeza pairavam no rosto dos jogadores do Benfica, nomeadamente de Afonso Jesus e Lúcio Rocha, que estavam desfeitos em lágrimas. E foi nesse momento de sensibilidade que o capitão do Sporting, João Matos, foi consolar os adversários, num momento bonito de se ver.

Depois, foi a vez da equipa do Benfica fazer guarda de honra aos campeões nacionais que levantaram o troféu.

O Sporting venceu 2-1 no Pavilhão da Luz e conquistou o campeonato português de futsal pelo terceiro ano seguido.