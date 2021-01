João Matos admite: "Acabámos por ser ligeiramente surpreendidos"

Redação com Lusa

Capitão da seleção portuguesa de futsal pede Portugal "mais eficaz" no apuramento para Europeu de futsal.

O capitão João Matos disse este domingo que a seleção portuguesa de futsal tem de apresentar-se "mais eficaz", ao contrário do que aconteceu frente à Polónia (2-2), no arranque do apuramento para o Europeu'2022 dos Países Baixos.

Em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o fixo, de 33 anos, reconheceu que a equipa das "quinas" acabou por ser surpreendida no primeiro jogo do Grupo 8, considerando que a igualdade aconteceu por demérito luso.

"Acabámos por ser ligeiramente surpreendidos. Tivemos uma Polónia que não quis cometer erros, que não quis perder a bola na sua fase de construção, no seu primeiro terço do campo, e que apostou claramente em ataques diretos e contra-ataque. Claramente por demérito nosso que não conquistamos os três pontos e acabámos por correr atrás do prejuízo", analisou João Matos.

O capitão da seleção treinada por Jorge Braz espera uma imagem diferente, nomeadamente no capítulo da eficácia, quando voltar a defrontar os polacos, a 3 de fevereiro, na cidade de Lodz, seguindo-se depois duas partidas com a República Checa, em março, e a dupla jornada, diante da Noruega, em abril.

"Acima de tudo, é ter mais eficácia no último terço do campo. Acho que vamos continuar a criar, vamos continuar a ser donos do jogo, e completamente superiores, porque até a Polónia assim o quer", concluiu.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, marcada para de 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um play-off, de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.