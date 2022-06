Janice Silva: "Vamos para o Campeonato da Europa com o objetivo de sermos campeãs"

Redação com Lusa

Janice Silva fez um balanço positivo do estágio da Seleção Nacional feminina, com vista à fase final do Campeonato da Europa

Janice Silva, pivot da Seleção Nacional feminina, fez esta quinta-feira um balanço positivo do estágio de preparação para a fase final do Campeonato da Europa, assumindo que o objetivo é vencer a competição que vai decorrer em Gondomar.

"O balanço é muito positivo. Treino após treino temos melhorado imenso, o mister também passa todo o "feedback" ao pessoal sobre o que precisamos de melhorar e sobre todos os aspetos que temos de levar para o Euro", afirmou a atleta, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na final four, Portugal vai defrontar a Hungria, enquanto a Ucrânia se vai bater com a Espanha, nos jogos das meias-finais agendados para 1 de julho, e a final vai decorrer dois dias depois (3 de julho) no Pavilhão Multiúsos de Gondomar.

"Estamos todas focadas e claro que queremos conseguir o objetivo, que é ser campeãs da Europa. Mas, para isso, temos de trabalhar e, no fim, levar o caneco", realçou Janice Silva.

Na sexta-feira, Portugal tem um jogo de preparação contra a Ucrânia, e Janice Silva, jogadora que atuava em Itália, no Cittá di Falconara e vai representar o Benfica na próxima temporada, não espera facilidades.

"Amanhã [sexta-feira] vai ser um jogo complicado, porque a equipa da Ucrânia é fisicamente muito forte. Acho que estamos preparadas e focadas nos pormenores, e, acima de tudo, é jogarmos futsal e sermos felizes", sublinhou.

E reforçou: "Vamos avançar para o Campeonato da Europa com o objetivo de sermos campeãs da Europa".