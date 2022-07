Janice Silva e Fifó regressam ao futsal do Benfica

Fifó, considerada a terceira melhor jogadora do mundo em 2018 e 2019, e Janice, também terceira, já em 2021, regressam ao Benfica depois de uma época na equipa italiana do Città Di Falconara, na qual queriam "abraçar" um percurso profissional

As internacionais portuguesas Ana Sofia Gonçalves "Fifó" e Janice Silva estão de regresso ao futsal do Benfica "para continuar a escrever uma história inacabada", informou hoje o clube lisboeta.

Fifó, considerada a terceira melhor jogadora do mundo em 2018 e 2019, e Janice, também terceira, já em 2021, regressam ao Benfica depois de uma época na equipa italiana do Città Di Falconara, na qual queriam "abraçar" um percurso profissional.

As duas jogadoras acabaram por vencer o "triplete" em Itália, com a conquista do campeonato, taça e supertaça.

"Tenho de agradecer ao Benfica por depositar a confiança em mim. Há um ano chorava imenso por deixar esta casa, uma casa especial, uma casa muito importante para mim, agora estou de volta para contribuir e ajudar a equipa a conquistar os troféus", considerou Janice Silva, em declarações à BTV.

Um contexto idêntico para Fifó, com a ala, de 21 anos, a considerar que regressa a "casa" mais "madura".

"Ganhamos sempre alguma maturidade e crescemos não só como atleta, mas como pessoa também, tendo estas experiências fora. Tive de lidar com muitas emoções a que não estava habituada. Não foi fácil. Foi um sonho concretizado ser profissional da modalidade, consegui, correu tudo bem, mas agora estou de volta para dar tudo pelo Benfica", considerou a jogadora.

Na última temporada, as "águias", mesmo sem as duas internacionais, voltaram a conquistar o título nacional, o quinto consecutivo, vencendo no "play off" final a formação do Nun"Álvares, com vitórias em três jogos e uma derrota.