ENTREVISTA - Eduardo Coelho pertence à geração de árbitros que utilizará uma tecnologia inédita numa fase final do Mundial de futsal. O conceito, parecido com o VAR do futebol, permitirá a "diminuição do erro".

O entusiasmo de Pierluigi Collina, presidente do Comité de Arbitragem da FIFA, em relação ao Suporte Vídeo [Video Support], é partilhado por Eduardo Coelho, árbitro internacional português nomeado pela FIFA para o Mundial da Lituânia.

Preparado para mais uma prova internacional?