Ivan Chishkala​​​​​​​ é baixa de peso na equipa de futsal do Benfica

Ivan Chishkala com a camisola do Benfica

Redação com Lusa

Jogador russo tem uma lesão e vai parar por tempo indeterminado.

A equipa de futsal do Benfica ficou desfalcada do russo Ivan Chishkala por tempo indeterminado devido a uma lesão que o ala tem na zona abdominal, anunciou o clube da Luz no seu site oficial.

Sem divulgar o exato período de paragem do jogador de 27 anos, o Benfica explicou que o internacional russo tem uma rotura ao nível da musculatura abdominal e, por isso, vai ficar ausente nos "próximos tempos".

O último jogo de Chishkala foi a 1 de abril, nas meias-finais da Taça de Portugal frente ao Ferreira do Zêzere, em que os encarnados venceram por 3-2 com um golo do ala russo.

Na sua terceira temporada como jogador do Benfica, Chishkala leva 29 jogos e 13 golos.