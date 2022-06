Ivan Almeida denuncia racismo no Sporting-Benfica: "Quero ver se o Nilson reagir..."

Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica

Gesto nas bancadas do João Rocha motivou reprovação do basquetebolista do Benfica

Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica, denunciou este sábado um gesto racista durante o jogo de futsal Sporting-Benfica (5-4), no Pavilhão João Rocha.

"Quero ver se o Nilson reagir, se vem algum dirigente dizer que fez uma encenação e uma grande palhaçada também. Se ficarmos calados e sem reagir perante situação dessas estamos a ser enablers do racismo. Até quando isto vai continuar e vocês acharem isto normal???" reprovou Almeida no Twitter, fazendo alusão às declarações de Afonso Barros, que negou que o carbo-verdiano tenha sido alvo de insultos racistas no FC Porto-Benfica em basquetebol.

Mais tarde, Ivan Almeida apagou o tweet com a referência ao jogo de futsal

Recorde-se que Ivan Almeida também denunciou ter sido alvo de racismo na terceira final do campeonato de basquetebol entre o FC Porto e Benfica, no Dragão Arena.

O momento que motivou a denúncia de Ivan Almeida: