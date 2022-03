Internacional português André Coelho renova com o Barcelona

O futsalista internacional português André Coelho renovou contrato por mais duas temporadas com o Barcelona, até junho de 2024, anunciou esta segunda-feira o clube catalão através de comunicado divulgado no site oficial.

O fixo luso, de 28 anos, campeão mundial e bicampeão europeu ao serviço de Portugal, terminava o vínculo com o Barça no final desta época, depois de em 2020 ter sido contratado ao Benfica, emblema que representava desde 2017.

"É um privilégio renovar com o Barça. Estou no melhor clube do mundo e sinto que estou a atravessar o melhor momento da minha carreira. Neste último ano, cumpri o sonho de conquistar um Mundial e um Europeu por Portugal e também uma Liga e uma Supertaça pelo Barça", afirmou André Coelho, em declarações ao canal do clube catalão.

O internacional português, que também representou Nelas e Sporting de Braga, está a cumprir a segunda temporada na Catalunha, tendo ajudado os blaugrana a vencer o título de campeão em 2020/21, além da Supertaça espanhola, conquistada no domingo.

O ​​​​​​​Barcelona é um dos emblemas presentes na final four da Liga dos Campeões de futsal, para a qual se qualificaram igualmente Benfica e Sporting.