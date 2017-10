UEFA Futsal Cup: Braga no grupo do campeão Inter Movistar de Ricardinho

A Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup decorre de 21 a 26 de novembro, e apenas os vencedores de cada um dos quatro grupos avançam para a fase final, a disputar a 4 de abril de 2018.

O Braga disputará a Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup em casa do Inter Movistar, de Ricardinho, tendo ainda como adversários os cazaques do Kairat Almaty e os romenos do Deva, ditou o sorteio, esta quinta-feira.

O campeão português Sporting, cabeça de série no sorteio realizado em Nyon, na Suíça, e anfitrião de um dos quatro grupos da Ronda de Elite, vai disputar a passagem à final com os russos do Dínamo Moscovo, os croatas do Zagreb e os belgas do Goolk.

A fava calhou ao Sporting de Braga, que irá disputar o apuramento em casa do campeão europeu Inter Movistar, que na época passada estabeleceu um novo recorde com a conquista do quarto triunfo na prova, tendo ainda como adversário o Kairat Almaty, que também já ergueu a UEFA Futsal Cup.

Na conquista do último título europeu, o Inter Movistar, equipa do internacional português Ricardinho, venceu na final o Sporting por 7-0, em final disputada em Almaty.

De entre as 16 equipas presentes na Ronda de Elite, para além de Inter Movistar e Kairat Almaty, apenas os espanhóis do Barcelona venceram a prova. O Sporting já foi finalista por duas vezes, e Luparense e Dina já marcaram presença nas meias-finais.

O Barcelona vai disputar o apuramento para a final como os sérvios do Ekonomac, os holandeses do Knoopput -- estreante e único sobrevivente da fase preliminar -- e os italianos do Pescara, que serão os anfitriões do grupo A.

Stalitsa Minsk, da Bielorrússia, Luparense, de Itália, Kherson, da Ucrânia, e o anfitrião Gyor, da Hungria, vão lutar entre si, num dos grupos sem grandes favoritos, por um lugar na final.