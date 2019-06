Sporting vence Benfica e adia decisão do título

Benfica esteve muito perto de conquistar o título, mas Rocha marcou a 32 segundos do fim do tempo regulamentar. Os leões foram superiores no prolongamento e justificaram a vitória.

O Sporting derrotou esta quinta-feira o Benfica, por 5-3, após prolongamento. No quarto jogo do play-off final da I Liga de futsal, a equipa encarnada esteve muito perto de conquistar o título pela oitava vez, mas um golo de Rocha, a 32 segundos do tempo regulamentar, motivou a realização do prolongamento, uma vez que se registava um 3-3.



O Sporting entrou muito forte e, num curto espaço de tempo, ampliou a vantagem para 5-3, por intermédio de Rocha e de Pany Varela. Com este 5-3, Sporting e Benfica estão agora empatados a dois no play-off, ficando a decisão do título adiada para domingo. O quinto jogo está marcado para domingo, às 14h20, no Pavilhão da Luz.

Quanto à história do jogo no tempo regulamentar, o Sporting marcou primeiro, por Léo e o Benfica empatou por intermédio de André Coelho, na conversão de um penálti. Ainda na primeira parte, Merlim recolocou a equipa leonina na frente do marcador. O Benfica foi superior na segunda parte, com Chaguinha e e Fábio Cecílio a darem a volta ao marcador. Nos últimos instantes, Rocha levou os adeptos leoninos ao delírio, ao fazer o 3-3.