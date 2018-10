Sporting goleia na Liga dos Campeões

Os leões terminaram o grupo 4 no segundo lugar e apuraram-se para a ronda de elite.

O Sporting apurou-se este sábado para a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal, após golear o anfitrião Feniks por 5-0, em Pristina, terminando o grupo 4 em segundo lugar.

Depois de ter sido surpreendido pelo Kairat Almaty do Cazaquistão (2-1), o vice-campeão da Europa sabia que o triunfo evitava outras contas na qualificação, esmagando assim o pretendente kosovar, claramente de qualidade inferior.

Diego Cavinato bisou com golos aos 15,11 e 24,41 minutos, seguindo-se tentos, já na parte final do encontro, de Vinicius Nunes Rocha (34,07), Déo (36,21) e Erick (37,44).

Com este resultado, o Sporting terminou o grupo no segundo lugar com seis pontos, a três do Kairat Almaty, enquanto o LSM Lida da Bielorrússia passou no terceiro lugar, com três, ficando pelo caminho apenas o Feniks, sem qualquer ponto.

No grupo 1, o Benfica apurou-se em primeiro, com os mesmos sete pontos do Barcelona.