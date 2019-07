Sporting e Benfica com adversários acessíveis na Liga dos Campeões de futsal

Sorteio foi realizado esta quinta-feira.

O Sporting, detentor do troféu, e o Benfica, campeão português, defrontam adversários, teoricamente, acessíveis na fase principal da Liga dos Campeões de futsal, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Nyon, na Suíça.

A equipa leonina ficou integrada no Grupo 1 do caminho A -- em que se apuram para a ronda de elite os três primeiros classificados de cada agrupamento -, em conjunto com os sérvios do Ekonomac Kragujevac, os eslovenos do Dobovec, que receberão os jogos, e os bósnios do Mostar.

O Benfica, que venceu o rival lisboeta na final do campeonato nacional, vai disputar a 'poule' 2 com os belgas do Halle Gooik, anfitriões do minitorneio, os azeris do Araz Naxçivan e os ucranianos do Kherson.