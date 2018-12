Seleção feminina foi inspirar-se junto dos campeões europeus

A seleção de Futsal assegurou a presença na primeira edição do Europeu feminino e vai com vontade de trazer o título

A Seleção Nacional feminina de futsal deslocou-se, esta terça-feira, ao Pavilhão do Centro de Estágios de Rio Maior, para assistir ao jogo de preparação entre a Seleção masculina e a Ucrânia, que terminou com um empate a duas bolas. No final do encontro, as internacionais portuguesas tiveram a oportunidade de conviver e partilhar experiências com os campeões da Europa, expressando o desejo de alcançar um feito histórico para Portugal, na primeira edição do Europeu de futsal feminino.

Portugal assegurou a presença no Europeu só com vitórias sobre a República Checa (12-0), a Finlândia (3-1) e a Sérvia (11-0) e no domingo conhecerá o calendário de jogos da fase final do Europeu de futsal feminino. O sorteio está marcado para as 12h30, na Casa Branca de Gramido, em Valbom, Gondomar.