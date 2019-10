Seleção feminina empata amigável com Espanha

Portugal continua com particulares a 5 e 6 de novembro, em Oliveira de Azeméis, com a Itália, seguindo-se duplo confronto, a 9 e a 10, com a Rússia, em Ponte de Sor

A seleção portuguesa de futsal feminino empatou a dois golos com Espanha, no segundo de dois desafios particulares disputados em Huelva, depois de ter sido derrotada na véspera.

As espanholas chegaram a ter dois golos de vantagem, graças aos tentos de Consu (17 minutos) e Vanessa Sotelo (19), mas Portugal reagiu e, já no segundo tempo, alcançou o empate através de Ana Azevedo (31) e Carla Vanessa (39).

"Cometemos dois erros e a Espanha aproveitou. Na segunda parte fomos muito mais pressionantes, sobretudo na abordagem defensiva. Estivemos também melhor no ataque, com mais bola e com outra dinâmica. Creio que depois do intervalo fomos claramente superiores", afirmou Luís Conceição, selecionador nacional, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O selecionador luso diz que esta "foi uma semana positiva".

"Temos aqui um núcleo duro, ao qual acrescentámos algumas jogadoras às quais temos dado oportunidades. Nada melhor do que colocá-las à prova com as melhores seleções. Todas estiveram muito bem. Estes jogos exigem-nos foco total e ficaram sensações muito positivas", disse.

As campeãs e vice-campeãs europeias -- em fevereiro, a Espanha venceu Portugal na final de Gondomar, por 4-0 -- já se tinham encontrado na terça-feira, também em Huelva, com as espanholas a vencerem por 1-0.

As pupilas de Luís Conceição preparam a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2021, que principiará em setembro de 2020.

Depois do duplo embate com as espanholas, Portugal continua com particulares a 05 e 06 de novembro em Oliveira de Azeméis com a Itália, seguindo-se duplo confronto, a 09 e a 10, com a Rússia em Ponte de Sor.