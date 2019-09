Quinta dos Lombos e Fundão nas surpresas da jornada

Confira os resultados da terceira jornada da Liga de Futsal

O Braga/AAUM averbou a segunda derrota consecutiva no campeonato ao perder, em casa, com a Quinta dos Lombos, por 2-1. Os bracarenses, que se adiantaram no marcador, na primeira parte, por intermédio de Cássio, deixaram escapar o triunfo no espaço de segundos e tudo isto no último minuto da partida. Gonçalo Sobral, aos 39", empatou e Ludgero, logo a seguir, surgiu na cara de Vítor Hugo para fixar o resultado final. Paulo Tavares apostou no guarda-redes avançado, Tiago Cruz teve duas soberanas ocasiões para conseguir, pelo menos, o empate, mas os minhotos foram ineficazes.



Em Portimão, houve um jogo louco. O Portimonense esteve a vencer por 4-0, mas a resposta do Belenenses foi diabólica, conseguindo uma reviravolta que só para nos 4-7. Assim sendo, os algarvios continuam a ser a única equipa que ainda não pontuou, ao passo que os do Restelo já sabem o que é vencer. O Eléctrico, equipa sensação deste início de prova, despachou o Viseu 2001 por um contundente 9-2. Já a Burinhosa somou o primeiro ponto no empate caseiro (3-3) ante o Leões de Porto Salvo.

Modicus e Fundão fecharam a jornada e os beirões surpreenderam os gaienses, triunfando por 5-2. O Modicus esbanjou oportunidades e o Fundão não perdoou, igualando o emblema de Sandim na classificação, com seis pontos. O Sporting é líder isolado.

3ª Jornada

Sporting 5-1 Futsal Azeméis

Candoso 2-4 Benfica

Eléctrico 9-2 Viseu 2001

Burinhosa 3-3 Leões de Porto Salvo

Portimonense 4-7 Belenenses

Braga 1-2 Quinta dos Lombos

Modicus 2-5 Fundão