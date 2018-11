Pinheirense com novo treinador e "a respirar por uma palhinha"

Treinador acompanha jogadores mas já tem substituto. José Feijão rende Carlos Machado no Pinheirense

José Feijão é o novo treinador do Pinheirense depois de Carlos Machado ter acertado "por mútuo acordo" a saída do emblema de Valbom (Gondomar). O Pinheirense, penúltimo classificado da Liga de Futsal assumiu, em comunicado, estar com graves problemas financeiros, facto que levou os nortenhos a dispensar quatro jogadores. Neste sentido, clube e técnico entenderam não haver "condições" para que a equipa técnica continuasse o trabalho. A escolha recaiu em José Feijão, treinador que tinha começado a temporada no Eléctrico, que esta época subiu à Divisão mas que, entretanto, foi substituído por Kitó Ferreira no comando dos alentejanos. Recorde-se que o Pinheirense, adiou o jogo com o Braga/AAUM para quarta-feira tendo, também, invertido a jornada.

Alê Falcone foi dispensado do Pinheirense

O Pinheirense está "a respirar por uma palhinha". Quem o diz é o próprio clube que, num comunicado, admitiu estar a passar por enormes dificuldades financeiras que fizeram, até, com que a formação de Valbom (Gondomar) pedisse o adiamento do jogo com o Braga e a inversão da jornada. Face à falta de dinheiro, Marco Vigário, presidente do penúltimo classificado da Liga de Futsal, revelou que o Pinheirense vai dispensar os brasileiros Alê Falcone, Ricardinho, Patrick e Kelson. "É um problema com anos. Quatro diretores, eu incluído, é que têm aguentado isto", explicou, admitindo recorrer aos juniores, se necessário, para "tentar chegar até ao final da época". O JOGO sabe que, por agora, os salários estão em dia e que alguns atletas nem sabiam das dificuldades.