Os 14 plantéis da Liga de Futsal com arranque marcado para este sábado

A época 2018/19 arranca este sábado com a realização de quatro dos sete jogos. Conheça aqui a lista completa dos 14 plantéis

Sporting

Plantel: GR - Gonçalo Portugal, Guitta (ex-Corinthians, Brasil), André Sousa; Fixos - Leo Jaraguá(ex-Kairat, Cazaquistão), Erick Mendonça (ex- AD Fundão), João Matos; Alas - Edgar Varela, Pedro Cary, Deo, Diego Cavinato, Pany Varela, Alex (ex-Corinthians, Brasil), Alex Merlim; Pivôs - Cardinal, Rocha (ex-Magnus Futsal, Brasil), Dieguinho

Treinador: Nuno Dias

Benfica

Plantel: GR - André Correia,Cristiano Marques, Diego Roncaglio e Martim Figueira; Fixos - Marc Tolrà (ex-Barcelona, Espanha), Fábio Cecílio, Afonso Jesus; Universal - André Coelho; Alas- Chaguinha, Tiago Brito, Bruno Coelho, Rafael Henmi, Miguel Ângelo, Robinho, Bruno Graça, Silvestre Ferreira, Fernandinho; Pivôs - Raúl Campos e Fits (ex-Kaos Futsal, Brasil)

Treinador: Joel Rocha

Braga/AAUM

Plantel: GR - Vasco Ribeiro (ex- CR Candoso), Vítor Hugo, Xot; Fixos - Rui Silva, Nílson Miguel, Ciro (ex- Unidos Pinheirense); Universal- Ricardinho(ex- AD Fundão); Ala - Coelho(ex-Modicus), João Abreu, Tiago Fernandes, André Machado, Bruno Cintra, Marinho; Pivôs - Cássio, Tiago Correia (ex-Benfica), Gabriel (ex- Corinthians, Brasil).

Treinador: Paulo Tavares

Modicus

Plantel: GR - Rui Pedro, Gerson (ex- Futsal Azeméis) e Trapa; Fixos - Valter, e Óscar Santos; Universal - Danny Silva (ex- Juventude Gaia); Alas - Rúben Reis (ex- Rio Ave), Paulinho, Uester (ex- Braga/AAUM), Gabri, Fábio Lima e Pedrinho; Pivot - Willian Carioca (ex- Pinheirense) e Joel Queirós

Treinador: Ricardo Ferreira

Fundão

Plantel: GR - Luís Gustavo (ex- São José, Brasil), Rafael Abdul, Júlio César (ex-Corinthians, Brasil) e Costinha; Fixo - Eskerda; Fixo/ala - David Parente (ex- Fabril); Universal - Paulinho (ex-Futsal Hasselt, Bélgica); Ala - Márcio Moreira, Pauleta, Mário Freitas, David Gomes, Peleh e Guilherme Santos (ex- Palmeiras, Brasil); Pivot - Kiko, Allan Guilherme (ex- Corinthians, Brasil) e Gui.

Treinador: Nuno Couto

Futsal Azeméis

Plantel: GR - Joel Silva (ex- Rio Ave), Bruno Felipe e Cristiano; FIXO - Diogo Almeida e Paulo Major (ex- Arzignano Calcio, Itália); ALA - Tiago Sousa, Quaresma, Israel, Emerson, Sérgio Costa (ex- Arouca), Ruan (ex- Braga/AAUM), João Micael e Rúben Freire; PIVOT - Jacaré (ex-Benfica), Vitinha (ex-Ossela) e Paulinho Roxo.

Treinador: Ricardo Canavarro



Quinta dos Lombos:

Plantel:GR- Paulo Pereira, Eduardo Azêdo, Miguel Carvalho; Fixo- Eddy, Gonçalo Sobral, Ted(ex- Leões Porto Salvo); Fixo/Ala- Lúcio Pimenta(ex-Manjoeira); Ala- Manuel Mesquita, Ivo Oliveira, Bruno Santos, Bruno Vicente(ex-Ferriera do Zêzere), Hugo Eduardo, Alesandro Almeida; Pivot- Ludgero Lopes(ex-Braga), Bruno Martins, Rodrigo Cipolli(ex-Tires Futsal)

Treinador: Jorge Monteiro

Burinhosa

Plantel: GR- John Welton, João Azevedo e Airton Martins; FIXO- Careca; FIXO/ALA- Espanhol; UNIVERSAL- Filpinho; ALA- Marquinhos, Russo, Matheus e João Marçal (ex- Leóes de Porto Salvo); PIVOT- Pimpolho, Vasco Seco, Tiago Pereira, Tunha (ex- Belenenses), Jovan Lazarevic (ex- Ekonomac, Sérvia) e Nino.

Treinador: Alexandre Pinto

Rio Ave

Plantel: GR- Moreira, Zé Ricardo; Fixos- Lincon; Fixo/Ala- Rúben Santos; Alas- Alex Ribeiro(ex-Braga), André Gomes, Tiaguinho, Rubinho (ex-ACD Gião), Cristiano, Cigano, Renato Pontes; Pivôs - Felipe Simas, Fredy

Treinador: Óscar Rosas

Pinheirense

Plantel: GR- Alê Falcone (GR, ex- Cascavel Futsal, Brasil) e Sandro Barradas; FIXO/ALA- Ricardinho (ex- Mogadouro) e Patrick Aragão (ex- Mogadouro); UNIVERSAL- João Carvalho, Pirata e Ruca (ex- Futsal Azeméis); ALA- Bruno Martínez (ex- Caxinas), Bruninho, Benny (ex- Modicus), Ricardo Fernandes e Tiago Soares (ex- Modicus); PIVOT- Kelson Vinícius (ex- Pescados Rúben-Burela, Espanha)

Treinador: Carlos Machado

Belenenses

Plantel:Gr- Marcão (ex-Sporting), Paulo Pimenta (ex-Portela), Sandro Azenha (ex-MTBA), Márcio Santos; Fixos- Joãozinho(ex- Fabril Barreiro), Bernardo Almeida; Alas- Jota, João Marques, Yulián Diaz (ex-Fabril Barreiro), João Pires, Fábio Armando, Bruno Pinto (ex-Benfica), Giló (ex-Olho Marinho), Claúdio Ferreira (ex-Tires Futsal); Pivôs - André Silva (ex-Fabril Barreiro), Vítor Hugo, José Varela (ex-Quinta dos Lombos)

Treinador: Alípio Matos

Leões Porto Salvo

Plantel: GR- Bebé, Bruno Marques, Hélder Fernandes ; Fixos- Diogo Santos, André Nabais(ex- Belenenses); Universal- Bruno Rodrigues; Alas- Paulinho(ex-Real Rieti), Djô(ex-Sporting), Fábio Aguiar, Dura (ex-Belenenses), Ré, Rúben Santos, Danny; Pivôs- João Silva, Papa Unjanque

Treinador: Rodrigo Pais de Almeida



Viseu 2001

Plantel: GR- Pedro Ferraz (ex- Tabuaço), Gaza e Nilton; FIXO- Tiaguinho e Bartolomeu Borges (ex- Pedreles); UNIVERSAL- Nuças; ALA- Russo, Pedro Peixoto, Ismael Furtado, Gabriel Buckson (ex- Futsal Minerva, Suíça), Elia Walty (ex- Mobulu Futsal, Suíça), Daniel Santos e Clayton (ex-Abílio Nery, Brasil); PIVOT- Lucas Amparo (ex- Santos, Brasil) e André Galvão

Treinador: Paulo Fernandes



Eléctrico

Plantel: GR- Diogo Basílio, Dona e Paulo Vítor (ex- Marreco Futsal, Brasil); FIXO- Renan Fuzo (ex- Marreco Futsal, Brasil); FIXO/ALA- Rafa; ALA- Wendell (ex- Jaén, Espanha), Ruizinho, Rafael Bocum (ex- Quinta dos Lombos), Marinho (ex- Leões de Porto Salvo), Nem, Pina (ex- Viseu 2001), Filipe Pereiro; PIVOT- Chico (ex- Palmas Futsal, Brasil) e Alexandre

Treinador: José Feijão