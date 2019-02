Mercado de transferências de futsal está animado

Eléctrico, Pinheirense e Quinta dos Lombos animam o mercado de inverno do futsal

E vão três reforços de inverno no Alentejo

O Eléctrico, oitavo classificado da Liga de Futsal, garantiu a contratação do pivô André Maluko. O brasileiro, 31 anos, jogava no Svarog (República Chega), mas já passou por outros clubes de renome da modalidade como Rieti e Latina (Itália) ou Kairat Almaty (Cazaquistão). André Maluko é o terceiro reforço de inverno do Eléctrico, juntando-se a José Beccon e Filipe Dias.

Depois do treinador vieram as novidades

Márcio Pinto é reforço do Pinheirense, clube que está em décimo lugar na Liga de Futsal. O fixo/ala, 26 anos, era capitão do Viso, conjunto da II Divisão que representava desde 2013/14. Este é a segunda contratação assegurada pelo Pinheirense esta semana, depois de a formação de Valbom (Gondomar) ter garantido a entrada do guarda-redes Moreira, vindo do Rio Ave. A dupla já está à disposição de Paulo Morim, técnico que substituiu José Feijão esta semana.

Quinta dos Lombos segura esperança lusa

A Quinta dos Lombos renovou contrato com o pivô Ludgero, internacional português pelas seleções jovens. O jogador tem, agora, um vínculo válido até 2020. Trata-se da quarta renovação do conjunto de Carcavelos que já tinha prolongado as ligações com o treinador Jorge Monteiro, e com os jogadores Paulo Pereira, Eddy, Eduardo Azêdo e Hugo Eduardo.