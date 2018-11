Liga dos Campeões: Joel Rocha acredita que Benfica pode vencer a prova

Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões disputa-se no Pavilhão João Rocha, de quinta-feira a domingo (15 a 18 de novembro).

O treinador de futsal do Benfica demonstra respeito pelos adversários na Ronda de Elite, que se inicia na quinta-feira, porém assume que a sua equipa tem qualidade para vencer o grupo C da prova.

A equipa de futsal encarnada tem feito um trajeto praticamente imaculado esta época. Em 12 jogos oficiais, venceu 11 e empatou apenas um com o Barcelona na ronda principal da prova. O registo dá confiança aos jogadores e ao treinador Joel Rocha para encarar esta Ronda Elite da Liga dos Campeões, que se irá disputar entre 15 e 18 de novembro, no Pavilhão João Rocha.

"Os resultados são consequência do trabalho e do crescimento daquilo que é a nossa identidade. Neste momento, olhando para a presente época, aquilo que nós temos são apenas pontos somados e a oportunidade de disputar esta Ronda de Elite. Partimos para este mini-torneio extremamente disponíveis e muito entusiasmados em demonstrar a nossa qualidade e a nossa ambição", começou por dizer o treinador.

Para lá da confiança expressa, há também muito respeito pelos adversários. O técnico não reduz este grupo a um duelo entre Benfica e Sporting, e lembra as qualidades dos croatas Makarska, o seu primeiro obstáculo na competição.

"Nós temos ouvido falar que é o jogo de domingo com o Sporting que vai decidir o semi-finalista. É importante respeitar as outras duas equipas. Na quinta-feira, teremos a nossa final, é para aí que estamos focados. O Makarska é uma equipa que está habituada a ganhar e a estar na frente do marcador. Eles têm uma defesa individual agressiva, usam muito o jogo físico. Sei que vamos passar momentos difíceis", alerta Joel Rocha.

Este grupo C tem a particularidade de ser disputado no Pavilhão João Rocha, casa do Sporting. Nada que deixe o treinador preocupado, até porque considera que a sua equipa tem "mais vantagens em jogar em Lisboa no Pavilhão João Rocha do que desvantagens", uma vez que evita qualquer deslocação nesta prova europeia.

Sabendo de antemão que só o vencedor do grupo poderá seguir para a final a quatro, Joel Rocha não tem medo das palavras. Quando questionado sobre se a sua formação teria qualidade para ganhar esta prova, a resposta foi perentória: "A resposta é sim. O plantel tem qualidades, competência e ambição. Agora é um caminho tão difícil quanto apetecível."

O capitão Bruno Coelho também alinha por um discurso de confiança. O ala de 31 anos considera que o plantel deste ano "é mais homogéneo e mais equilibrado" e tem sobretudo "muita vontade de vencer".

Uma caminhada feita sem derrotas até ao momento ajuda-o a sustentar esta crença: "A nível emocional posso dizer isso nos dá bastante confiança. Ainda não perdemos e só temos um empate contra o Barcelona. Vamos jogo a jogo e com os pés bem assentes na terra. Sabemos das dificuldades, mas acreditamos muito no nosso trabalho."

Um dos jogadores que tem contribuído para o sucesso da equipa com golos é Fits. O pivot de 26 anos chegou esta temporada ao clube da Luz, contudo, tem dado nas vistas. Nos últimos três triunfos dos encarnados, o brasileiro contribuiu com seis golos. Fits diz sentir-se "praticamente em família" e admite que estar com "cada vez mais confiança", o que se reflete nos seus números.

"Está a ser uma adaptação muito boa. A cada treino ganho mais confiança. Já me adaptei à forma de jogar da equipa e as coisas estão a fluir naturalmente. Estou feliz pelo facto de as coisas estarem a sair, mas isso só acontece devido à qualidade dos meus colegas", explica.

Este ano de estreia no Benfica coincide também com a sua estreia na Liga dos Campeões de futsal, um sonho tornado realidade.

"Nos primeiros jogos da Ronda Principal senti um pouco a pressão. Nunca tinha jogado esta competição, mas foi uma oportunidade única. Agora estou muito confiante para esta Ronda de Elite. Estamos unidos e concentrados. Espero que possamos comemorar a qualificação no domingo", assume.

O Benfica tem a sua estreia na Ronda de Elite agendada para as 14h00 de quinta-feira diante do Makarska. Depois, voltará a entrar em ação na sexta-feira, à mesma hora, diante dos russos do Sibiryak, e terminará a competição no domingo, pelas 19h00, naquele que é o encontro mais aguardado diante do Sporting.