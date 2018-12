Jorge Braz: "Dois erros em que permitimos que empatassem"

Jorge Braz reagiu ao empate (2-2) entre Portugal e a Ucrânia, disputado esta terça-feira em Rio Maior:

Erros: "Foram dois erros. Um numa transição e outro num reajuste a defender 5 para 4. Dois erros, em que permitimos que eles empatassem num jogo em que no global fomos Portugal, com as nossas dinâmicas, com as nossas soluções diferentes, mas, acima de tudo, com uma irreverência do Tiago e do Pauleta, da vontade do Galvão, da malta nova que cá está."

Soluções: "A quantidade de soluções e de jovens que se tiverem oportunidades conseguem exibir a qualidade que têm é uma parte positiva e tem sido um estágio muito positivo nesse aspeto, que é solidificar o que é Portugal a jogar futsal. Depois, a competir, não podemos cometer aqueles dois erros, mas na globalidade acho que muitas vezes fomos aquele Portugal. A semana passada foi uma satisfação total ter visto o comportamento dos sub-21. Eles, se tiverem oportunidades, são opções para Portugal e o crescimento do futsal português passa muito por aqui e estou muito satisfeito com as duas estreias [Tiaguinho e Pauleta]."

Empates: "Até este momento eram dois empates na preparação [com o Japão], agora estamos com três. Não é esse o nosso objetivo do ponto de vista competitivo e não é este o nosso registo estar com três empates. Sempre que nos juntámos queremos vencer todos os jogos e amanhã temos uma oportunidade para começar a inverter isso."