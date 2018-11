Joel Rocha: "Houve o controlo, um domínio total da nossa parte"

Joel Rocha, treinador do Benfica, tem razões para se sentir satisfeito com o triunfo da sua equipa e prevê a vitória do Sporting, mais logo, no jogo com o Novo Vrijeme

O Benfica venceu o Sibiryak, por 2-4, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. O treinador Joel Rocha explica as dificuldades sentidas pela sua equipa: "Foi o adversário, as características e a abordagem ao jogo que estávamos à espera. Demonstrámos estar preparados para elas. Houve o controlo, um domínio total da nossa parte e nem os golos que sofremos retiram a excelência da abordagem que fizemos."

O técnico do Benfica considera que "ao intervalo, a diferença de dois golos não traduzia" a produção do Benfica e completa:

"No final da primeira parte, o Sibiryak começou a aplicar o que tem usado, a subida do guarda-redes. Na segunda parte, houve mais minutos de cinco para quatro e sabíamos que ia pesar. Há muita qualidade ao nível do passe. Defendemos mais vezes com sucesso e estou satisfeito."

Joel Rocha traça o possível trajeto do Sporting nesta prova e do sua equipa: "O jogo de domingo está marcado desde o sorteio. É o que vai decidir a passagem à final four. O Sporting, mais logo, vai vencer a equipa croata e isso valida a qualidade das duas equipas. Vai ser um jogo de excelência".