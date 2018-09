Fator casa ajuda ao objetivo do Pinheirense

Jogos no Municipal de Valbom, conhecido com a "Bombonera" pesam todas as épocas nas contas do clube.

A permanência é o grande objetivo do Pinheirense para quarta temporada - a terceira consecutiva - do emblema de Valbom (Gondomar) na Liga de Futsal. Quem o diz é o treinador Carlos Machado que sublinha a importância dos jogos em casa no Municipal de Valbom, a "Bombonera", como é conhecido o recinto na modalidade. "É claro que entraremos em todos os jogos para ganhar, mas os jogos em casa serão fundamentais para a permanência que é o nosso grande objetivo tendo em conta a realidade do clube", explicou.

O plantel sofreu varias alterações face à época anterior e conta com nove caras novas.





Plantel: Alê Falcone (GR, ex- Cascavel Futsal, Brasil), Sandro Barradas (GR), Ricardinho (ex- Mogadouro), Patrick Aragão (ex- Mogadouro), João Carvalho, Pirata, Ruca (ex- Futsal Azeméis), Bruno Martínez (ex- Caxinas), Bruninho, Benny (ex- Modicus), Ricardo Fernandes, Tiago Soares (ex- Modicus) e Kelson Vinícius (ex- Pescados Rúben-Burela, Espanha)

Treinador: Carlos Machado