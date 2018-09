Estreante Viseu 2001 quer bilhete só de ida

Viseenses são treinados por Paulo Fernandes, que foi campeão ao leme de Benfica e Sporting

O Viseu 2001 subiu pela primeira vez à Liga de Futsal. Todavia, a direção equacionou não participar no campeonato e chegou mesmo a suspender funções, pois reclamava mais verbas à Câmara Municipal de Viseu. Paulo Fernandes, treinador que já conta com quatro títulos no currículo, está de regresso à I Divisão, após seis anos de ausência, e com ambições de ficar. "Face a tudo aquilo que aconteceu, só podemos estar focados na permanência. A história tem dito que os clubes que sobem à Liga desciam no ano a seguir e nós queremos quebrar essa regra", afirmou. A instabilidade recente foi desvalorizada. "Os jogadores chegaram comprometidos com os pergaminhos do clube. Estamos focados no objetivo e a trabalhar para atingirmos os objetivos a que nos propusemos", frisou.



Viseu 2001

Plantel: Pedro Ferraz (GR, ex- Tabuaço), Gaza (GR), Nilton (GR), Tiaguinho, Bartolomeu (ex- Pedreles), Nuças, Russo, Pedro Peixoto, Ismael Furtado, Gabriel Buckson (ex- Futsal Minerva, Suíça), Daniel Santos, Elia Walty (ex- Mobulu Futsal, Suíça), Clayton (Abílio Nery, Brasil), Lucas Amparo (ex- Santos, Brasil) e André Galvão

Treinador: Paulo Fernandes