"Elas são incríveis, o profissionalismo é de se tirar o chapéu"

Luís Conceição, selecionador de Portugal, fala da vitória e do apuramento para o Europeu de futsal

O golo sofrido: "Sofrer golos é sempre chato e da forma como foi. Estávamos preparados para o jogo direto que a Finlândia faz, mas aconteceu, são coisas do jogo, às vezes erra-se. Podíamos ter resolvido o jogo mais cedo, aquele empate deixou-nos intranquilos, mas o jogo é mesmo assim. Conseguimos reagir e adaptar ao jogo."

O jogo da vida delas: "Nós estávamos à espera das dificuldades, porque para a Finlândia era o jogo do tudo ou nada. Elas perdendo hoje, ficam fora da final-four, iam fazer o jogo da vida delas, dar tudo e foi isso que aconteceu. Sentimos um pouco o golo, mas depois tivemos várias situações para fazer o segundo e terceiro golo e equilibrar emocionalmente o jogo. Apesar de o resultado ser curto, conseguimos controlar o jogo todo, ter bola, jogo dominado e criamos situações. Fomos claramente superiores."

O objetivo: "O dever está cumprido, já garantimos o apuramento, temos o terceiro jogo que queremos ganhar. Queríamos três vitórias em três jogos e estamos a um jogo de atingir esse objetivo."

As jogadoras: "Sabemos bem o caminho que queremos percorrer. Quando nos juntamos no dia 20 de agosto sabíamos que o caminho seria longo, tínhamos esta etapa a meio do percurso, cumprimos com toda a dignidade e satisfação com elas [jogadoras]. Elas são incríveis, a dedicação que têm tido tem sido incrível, o profissionalismo é de se tirar o chapéu, com muita qualidade."

Orgulho e final-four: "Estamos muito orgulhosos do que conseguimos, o nosso grupo vai ficar na história do futsal feminino português. Vamos estar na final-four da primeira edição do campeonato da Europa".