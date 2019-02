Do lar de idosos para a I Divisão

Braga/AAUM descobriu o fixo/ala Franklin Neto no modesto Barcouço, clube dos distritais de Aveiro

Pensar a longo prazo é uma premissa que tem estado na base do projeto desportivo do Braga/AAUM. Depois de os arsenalistas terem contratado João Miguel, pivô que só joga futsal há duas épocas e meia, a equipa de Paulo Tavares descobriu agora Franklin Neto, fixo/ala vindo do Barcouço, clube da AF Aveiro. E o mais incrível é a história de Franklin contada a O JOGO na primeira pessoa. "Sou natural de Brasília, estava a estudar Educação Física e jogava futsal na universidade. Pedi a um amigo meu, treinador do AC Famalicão [Anadia] para me arranjar um clube em Portugal e ele, através de um contacto no Barcouço, colocou-me lá", narra Franklin. O futsalista ingressou, então, no conjunto da Mealhada e acumulou a aventura com um emprego num lar de idosos gerido pelo guarda-redes da equipa. "Não ganhava nada no Barcouço, mas eles arranjaram-me emprego. Cuidava dos idosos, dava-lhes banho, apoio, de comer... Fiquei muito apegado a todos os que me acolheram no lar." Tanto é que a despedida tornou-se difícil.

Brasileiro, de 23 anos, largou o curso de Educação Física para jogar em Portugal onde acumulou a aventura com um emprego num lar de idosos. Meio ano depois, tem as portas abertas da Liga de Futsal

Pelo meio surgiu, então, o convite inesperado do Braga/AAUM à custa dos 15 golos em 13 jogos que Franklin levava no Barcouço. "Um outro amigo mandou vídeos para vários clubes e o Braga contactou-me. Fiquei surpreendido e não estava à espera de ser abordado por um clube tão grande", confidencia. A ida para o Minho reabre as portas da faculdade à custa da parceria dos bracarenses com a Universidade do Minho. "Quero voltar a estudar. Se houver Educação Física tanto melhor, mas o importante é tirar um curso", frisa. Enquanto isso não acontece, Franklin está "ansioso" pela estreia na I Divisão.