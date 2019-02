Desilusão no futebol abriu as portas a um goleador no futsal

Pivô foi na semana passada oficializado como reforço do Braga. Só joga futsal há duas épocas e meia mas farta-se de marcar golos.

38 golos em 17 jogos na primeira época. 53 (!) em 26 partidas na segunda, e nove em 20 encontros na terceira. João Miguel só joga futsal há duas épocas e meia, mas os números que conseguiu neste arranque na modalidade catapultaram o pivô para a Liga de Futsal. É pela mão do Braga/AAUM que João Miguel ainda procura a estreia no mais alto patamar da modalidade, depois de ter começado por jogar no Fafe, que militava no Distrital em 2016/17.

Antes disso, João Miguel era jogador de futebol. Foi precisamente nos fafenses que o antigo atacante subiu a sénior tendo, ainda, passado por Maria da Fonte, Amarante, Torcatense e Moimenta da Beira. O desencanto com o desporto-rei abriu as portas dos pavilhões. "Comecei a jogar futsal em novembro de 2016, mas desde miúdo que jogo torneios. Nos torneios ganhava muitas vezes o prémio de melhor marcador e jogador e há quatro anos o João Sousa, então treinador-adjunto do Braga, convidou-me para fazer uns treinos. Não quis deixar o futebol pois mesmo as divisões inferiores são mais bem remuneradas do que o futsal, mas há dois anos o mesmo João Sousa, agora treinador do Fafe, chamou-me novamente, eu estava desiludido com o futebol, o Fafe deu-me emprego e aceitei o desafio", conta.

As duas temporadas sensacionais em Fafe abriram as portas de uma agência a João Miguel e de uma mudança para Itália. "A Born2advise, empresa de agenciamento do Ricardinho e de outros grandes jogadores quis trabalhar comigo e comecei a acreditar que podia ambicionar a algo mais. Acabei por ir jogar para o Bovalino (Itália) que é um clube do género II B de Itália. Fiz 20 golos em nove jogos. Financeiramente compensava, mas quis voltar para casa", revela.

João Miguel começou a treinar no Braga no final de dezembro e a oficialização do acordo chegou cerca de mês e meio depois. A adaptação aos conceitos táticos da primeira não está a ser fácil, mas João Miguel quer, acima de tudo, "aprender". "É uma realidade diferente. Desde logo, no futebol tens que dominar a bola com a parte exterior do pé, enquanto no futsal tens que dominar de sola, o que não é fácil. Não vou dizer que está a ser fácil pois estava habituado a jogar 38 minutos e na semana passada não fui utilizado. Mas isso é normal. Vim para o Braga para aprender com campeões europeus, jogadores que já jogaram na Liga dos Campeões. É como eu costumo dizer: prefiro ser o pior dos melhores, do que o melhor dos melhores", sintetiza.