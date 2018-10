Premium Conheça melhor Fifó, nova estrela do desporto português: "Não, não sou heroína"

A jogadora do Benfica e principal destaque da Seleção Nacional de sub-19 nos Jogos Olímpicos da Juventude, partilha o protagonismo da conquista com as colegas.

A Seleção Nacional sub-19 de futsal feminino subiu ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos da Juventude, que se disputaram em Buenos Aires (Argentina). Num conjunto forte, liderado por Luís Conceição, destacou-se Fifó, universal que apontou os quatro golos portugueses na final contra o Japão (4-1) e foi a melhor marcadora da competição, com 21 golos. A O JOGO, a futsalista do Benfica, de 18 anos, dissecou esta conquista e falou um pouco sobre a carreira, na qual quer continuar a ganhar títulos com a camisola de Quinas, a começar pelo campeonato da Europa, agendado para fevereiro, em Gondomar.

- Qual foi o segredo desta conquista olímpica?

Foi o crer e muito sacrifício. Sabíamos que não era fácil, fizemos uma viagem de 12 horas muito cansativa e, para além dos jogos, continuámos a treinar na Argentina. Além disso, havia o fuso horário e a comida. Mas reagimos bem, nada nos afetou e estamos felizes por termos conseguido um feito histórico.

-Como foi a festa?

Desfrutámos ao máximo. Quando o jogo acabou, a maioria das jogadores ainda não acreditava nesta vitória com a camisola de Portugal vestida. Sabíamos que, ao ganhar isto, podíamos contribuir para que o futsal se torne uma modalidade olímpica no futuro.

- Esta vitória foi a prova de que o futsal feminino está a evoluir em Portugal?

Sim e esta conquista foi muito importante para divulgar e conseguir mais apoios para o futsal feminino. Temos estado a evoluir de geração para geração e este troféu mostra que temos tanta ou mais qualidade do que os rapazes.

- Foi a melhor marcadora da competição e apontou os golos portugueses na final. Sente-se uma heroína?

Não, não sou heroína. Sobretudo, sinto-me realizada, era um sonho de todas nós, uma conquista muito diferente das que costumámos ter. Estivemos nos Jogos Olímpicos da Juventude e pudemos lutar pelo nosso país, com aquela camisola vestida, não há nenhuma jogadora que não goste destes momentos. Fico feliz por contribuir com golos e assistências para a minha equipa, mas claro que isso fica sempre para segundo plano. O importante é que o coletivo esteve bem e conseguimos os objetivos.

- Quando viajaram para a Argentina, o objetivo era trazer a medalha de ouro?

Desde o início que queríamos de trazer uma medalha e sabíamos a cor da mesma. Ia ser uma conquista difícil, tínhamos de estar muito unidas, porque apanhámos equipas que nos colocaram à prova. Houve resultados volumosos, mas nós é que tornámos esses jogos fáceis e acho que esse foi o segredo da equipa.

- Em fevereiro, Portugal vai organizar a final-four do campeonato da Europa. Acredita que se pode festejar nova conquista?

A Seleção Nacional, onde quer que entre, entra para ganhar. Sabemos que as outras seleções também têm valor, mas não há equipas imbatíveis e queremos muito dar mais uma alegria aos portugueses.

Uma alcunha que ficou

Ana Sofia Gonçalves é um nome praticamente desconhecido para os amantes do futsal nacional, ao contrário de Fifó, a alcunha da jovem atleta do Benfica. "É o nome que me chamam desde pequena, penso que é um diminutivo de Sofia. Depois, ficou e gosto de ser tratada assim. É a forma como me tratam no futsal e algumas pessoas de fora. Mas a família e os familiares mais próximo chamam-me de Sofia", explica a futsalista, que começou a dar os primeiros pontapés na bola com sete anos: "Comecei no Carnide e depois fui para a Quinta da Luz. Agora, estou no Benfica e estou muito feliz." Fifó acabou recentemente o 12.º ano e pretende um curso relacionado com desporto.

"Para mim, é uma jogador completa e ajudou-me muito"

No Benfica desde a época 2014/15, Fifó tem tido oportunidade de jogar com algumas das melhores jogadoras do futsal nacional. Apesar de ter uma boa relação com todas as companheiras de balneário, há uma colega de equipa que considera mais talentosa. "Para mim, a melhor jogadora de todos os tempos é a Inês Fernandes [na foto] e a mais completa do campeonato português. Ajudou-me muito e é uma das protagonistas pelo desenvolvimento no futsal. Mas também há outras jogadoras que admiro e me apoiam imenso", sublinha.

Jogos estiveram em risco

Ainda muito jovem, Fifó ainda não passou por momentos muito complicados na carreira. "Felizmente, as lesões que tive não foram graves e recuperei rápido", conta a universal. Contudo, em setembro, no estágio da seleção principal, antes da fase de qualificação para o Europeu, a jogadora do Benfica teve um problema físico que a podia ter afastado desta conquista histórica do futsal português. "Estes últimos meses foram complicados. Fiz uma rotura numa perna, falhei as partidas de apuramento e coloquei em risco a presença nos Jogos Olímpicos. Felizmente, consegui recuperar e dar o contributo à equipa", partilha a futsalista, de 18 anos, que em boa hora foi integrada na equipa de sub-19 e foi crucial na conquista do título olímpico.