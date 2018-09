Benfica quer voltar a ser "o melhor"

Joel Rocha pretende recuperar o título perdido nas últimas três épocas par ao Sporting

Quando o Benfica se apresentou, no início de agosto, à comunicação social, o treinador Joel Rocha deixou logo claro ao que os encarnados vinham: ser campeão nacional e quebrar a hegemonia recente do Sporting. Com dois reforços (Marc Tolrà, vindo do Barcelona, e Fits, contratado ao Kaos Futsal), Joel Rocha conta, ainda, com o regresso de Chaguinha, que passou quase toda a temporada passada lesionado. "O Chaguinha não pôde dar o seu contributo na época passada, mas vai fazê-lo agora. O Marc e o Fits acrescentam qualidade e especificidade à nossa ideia de jogo. Com a ajuda dos colegas e contributo deles, estamos muito mais fortes do que estávamos", afirmou, elevando a fasquia para a época que começa amanhã, com uma deslocação ao Leões de Porto Salvo. "Queremos é ultrapassar o facto de termos sido bons, para passarmos a ser os melhores".

Sobre o encontro com o Porto Salvo, o técnico destacou a motivação que vai encontrar do outro lado. ""Estamos conscientes do cenário que vamos encontrar e temos a plena consciência de que temos de ser uma equipa. Se conseguirmos ser uma equipa humilde, que respeita e uma equipa que defende muito aquilo que são os nossos ideias, aí sim tenho a plena convicção de que estaremos muito mais perto de vencer", perspetivou.

Plantel:GR - André Correia,Cristiano Marques, Diego Roncaglio e Martim Figueira; Fixos - Marc Tolrà (ex-Barcelona), Fábio Cecílio, Afonso Jesus; Universal - André Coelho; Alas - Chaguinha, Tiago Brito, Bruno Coelho, Rafael Henmi, Miguel Ângelo, Robinho, Bruno Graça, Silvestre Ferreira, Fernandinho; Pivôs - Raúl Campos e Fits (ex-Kaos Futsal)

Treinador: Joel Rocha