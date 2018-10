Benfica garante primeiro lugar do grupo da Liga dos Campeões

As águias superaram o Barcelona pela diferença de golos.

O Benfica goleou este sábado por 9-1 o Kremlin-Bicêtre United, de França, na terceira e última jornada do grupo 4 da fase de apuramento da Liga dos Campeões Europeus de futsal, que se disputou em Halle, na Bélgica, e terminaram no primeiro lugar do Grupo 1, pela diferença de golos, à frente do Barcelona.

Depois de ter batido a equipa da casa e empatado com os catalães, os encarnados, já apurados, confirmaram a qualificação para a Ronda de Elite da prova na liderança do grupo

Esta fase conta com 32 equipas divididas em duas poules, cada uma composta por quatro grupos de quatro equipas. No primeiro agrupamento, no qual estão os dois clubes portugueses, Benfica e Sporting, apuram-se os três primeiros classificados de cada grupo para a Ronda de Elite. Já na poule B qualificam-se apenas os vencedores de cada um dos quatro grupos.

Bruno Coelho (5), Robinho (16, 24 e 33), Raúl Campos (26 e 35), Henmi (27) e Fits (33 e 40) assinaram os golos das águias frente ao Kremlin-Bicêtre, num duelo que ao intervalo já era favorável ao Benfica (2-1).

A goleada revelou-se importante para chegar ao primeiro lugar e assim garantir o estatuto de cabeça de série na Ronda de Elite. O Benfica termina com 15 golos marcados e cinco sofridos. Também este sábado, o Barcelona venceu o Halle-Gooik, por 7-3, com 12 golos marcados e seis sofridos, o que dita a passagem das águias no primeiro lugar do Grupo 1 pela diferença de golos.

A outra equipa portuguesa em prova nesta Liga dos Campeões é o Sporting, que integra o grupo 4, com o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o LSM Lida, da Bielorrússia, e o Feniks, do Kosovo.