Alterações nas regras do futsal: FIFA quer cantos marcados à mão

Foram aprovadas quatro alterações às regras da modalidade, mas uma delas promete dar que falar.

A FIFA vai alterar as regras do futsal. A decisão foi tomada durante o Europeu da Eslovénia e só aguarda por homologação para entrar em vigor, embora seja de referir que até agora ainda não houve uma comunicação oficial sobre as mudanças. Durante o Europeu, a UEFA deu conhecimento das propostas às federações, mas não foi comunicada qualquer decisão. A novidade acabou por ser dada pelo portal brasileiro "globoesporte.com", que garante ter o represente do Brasil votado contra a alteração que será mais polémica e tem a ver com cantos e lançamentos laterais.

A partir de agora, o jogador que pegar na bola pode decidir se marca o canto ou o lançamento com o pé ou com a mão. Curiosamente, a regra dos lançamentos feitos com o pé foi introduzida pela própria FIFA quando assumiu o controlo do futsal. No regime anterior, quando a tutela pertencia à FIFUSA, o lançamento lateral era feito de forma idêntica à do futebol. Segundo a argumentação da FIFA, a alteração propiciará mais golos. Arnaldo, ex-internacional português, que jogou em Espanha no tempo dos lançamentos à mão, concorda com a alteração.

As três outras alterações são mais fáceis de aceitar: a bola lançada à mão pelo guarda-redes terá de bater no meio-campo defensivo e só depois transpor a linha de meio-campo (também à semelhança do que acontecia na regra antiga); o guarda-redes avançado só será permitido em casos de inferioridade numérica (para isso será limitada a ação do guardião fora da área) e os desempates por penáltis passarão a ter séries de cinco, em vez das três da atualidade.

Arnaldo, internacional português que atua em Itália e que comentou o Europeu para O JOGO, entende que estas mudanças "trarão mais espetacularidade e golos", embora defenda que a questão dos cantos e lançamentos "só deveria acontecer de uma das formas: ou à mão, ou ao pé, para não criar confusão" no espectador. "Estas medidas favorecem os jogadores tecnicistas, como o nosso Ricardinho, e as equipas que não têm medo de ter a bola no pé."