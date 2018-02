Agressões aos árbitros: APAF elogia Conselho de Disciplina

Associação dos árbitros dirigida por Luciano Gonçalves também elogia uma decisão do Conselho de Disciplina da AF Guarda

A APAF divulgou esta terça-feira uma comunicado no qual elogia a decisão do Conselho de Disciplina da FPF, presidido por José Manuel Meirim, em punir o Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Pombal, com um jogo de interdição e a perda de três pontos, na sequência dos incidentes verificados no jogo com o Nova Morada para a Taça de Portugal de futsal feminino, no qual um adepto da equipa do Pombal "agrediu o árbitro Izaldo Barata". "Uma decisão, que infelizmente afeta diretamente o Núcleo do Sporting Clube Portugal de Pombal, respeitada instituição da Associação Futebol Leiria e por quem a APAF tem o maior respeito", lê-se.

A agressão de um massagista de um clube da II Divisão de futsal ao árbitro José Correia também mereceu uma nota elogiosa por parte da associação que representa os árbitros."O referido acórdão puniu este dirigente com 271 dias de suspensão e com uma coima de 1122 euros."

Comunicado na íntegra

"A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vem pelo presente meio reconhecer e relevar as exemplares decisões tomadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa Futebol em punir, em acórdão, com um jogo de interdição e atribuição de derrota no jogo entre o Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Pombal e o Nova Morada, onde no decorrer do qual um adepto afeto à equipa da casa agrediu o árbitro Izaldo Barata em jogo a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Feminino.

Uma decisão, que infelizmente afeta diretamente o Núcleo do Sporting Clube Portugal de Pombal, respeitada instituição da Associação Futebol Leiria e por quem a APAF tem o maior respeito, que se vê assim diretamente envolvida, neste caso, pela inadmissível atitude deste adepto no seu pavilhão.

Congratulamo-nos, ainda, pela decisão tomada relativamente a um jogo da II divisão de futsal que se realizou na época 2016/2017, no qual o massagista do clube "Grupo os indefectíveis" agrediu o árbitro José Correia. O referido acórdão puniu este dirigente com 271 dias de suspensão e com uma coima de 1122 euros.

Por fim, igualmente de relevar, a decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol da Guarda em punir com a subtração de um ponto e um jogo de interdição os factos ocorridos no jogo entre o A.D. Manteigas e S.C. Meda, onde, no decorrer do qual, um adepto afeto à equipa da casa entrou no terreno de jogo com o intuito de protesto e exercício de ameaça à integridade física do árbitro do jogo. A situação só não teve um desfecho pior devido à pronta intervenção das forças policiais presentes no encontro. Um episódio que demonstra a importância do policiamento, presença que a Associação de Futebol da Guarda tem como obrigatória nas suas competições.

Queremos acreditar que estas decisões venham a servir de exemplo e ao mesmo tempo tenham o efeito dissuasor de que o futebol nacional tanto necessita".