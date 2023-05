Benfica foi derrotado por 4-3 frente ao Palma, na segunda meia-final da Champions de futsal. Na última jogada do encontro, as águias introduziram a bola no fundo da baliza espanhola, mas, após recurso ao videoárbitro, os árbitros constataram que já tinha terminado o tempo regulamentar. Veja o momento no vídeo abaixo.