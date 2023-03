Hugo Oliveira: uma espécie de príncipe num verdadeiro conto de fadas da era moderna

O Nun'Álvares é o único clube amador com as equipas masculina e feminina nas fases finais da Taça

Treinador de 39 anos está a protagonizar uma grande temporada ao comando do Nun´Álvares. É uma das caras do projeto da formação do clube no futsal.

A história podia ser um filme, o enredo era capaz de ter sido escrito por um argumentista e o protagonista bem que podia ser um qualquer ator de Hollywood. Hugo Oliveira, treinador do Nun´Álvares, é uma espécie de príncipe num verdadeiro conto de fadas da era moderna. O treinador português, 39 anos, tem um forte passado com a formação fafense e, esta temporada, decidiu voltar à casa que o viu crescer.

O técnico soma 20 vitórias em 27 jogos, disputa a fase de campeão da II Divisão e está nos quartos de final da Taça de Portugal. Esta é uma narrativa de paixão em relação ao futsal, a uma cidade e a um clube.

"Fui atleta deste clube e significa muito para mim. Vivo praticamente a um minuto a pé do pavilhão. Há dez anos liderei o regresso do Nun"Álvares ao futsal e o objetivo era chegar aos campeonatos nacionais". Dito e feito. O técnico comandou o emblema de Fafe durante seis épocas e, após ascender aos nacionais, deixou o clube, embora com a promessa de que iria retornar. E voltar a ser feliz.

Promessa essa que nunca foi esquecida. Esta temporada e após quatro anos nos Amigos de Cerva, onde fez um excelente trabalho e ganhou tudo o que havia para ganhar, Hugo Oliveira regressou a Fafe e tem trilhado o caminho do sucesso: em 27 jogos, soma 20 vitórias, disputa a fase de campeão da II Divisão e está nos "quartos" da Taça de Portugal.

"Este é um casamento perfeito e estamos todos em sintonia"

"Era a altura certa para voltar e eu tinha muita vontade. Sentia que as pessoas do clube queriam muito a minha presença e que me desejavam. Estava pronto para retornar ao emblema onde me formei como homem. Encontrei um grupo fantástico e pronto para fazer coisas bonitas. Não falta nada e encontrei uma estrutura completamente diferente da do passado. Tenho uma equipa técnica fantástica, jogadores fantásticas e pessoas que acreditam e gostam de mim. Este é um casamento perfeito e estamos todos em sintonia", conta a O JOGO.

Como treinador do Amigos de Cerva, Hugo Oliveira conquistou o campeonato distrital, a Supertaça e também a Taça de Vila Real

Esta história teve no passado sábado o esperado clímax, com o triunfo do Nun´Álvares na Taça de Portugal, perante o Caxinas, da Liga Placard, por 5-2, carimbando a presença inédita nos quartos-de-final da prova. "Foi um jogo muito competente da nossa parte. Tivemos muito respeito pelo Caxinas, mas sabíamos que, nesta fase, era possível ganhar. Entrámos muito fortes e, apesar do golo sofrido, respondemos e fomos para o intervalo a vencer. Na segunda parte, conseguimos gerir o resultado, o que nos deu outro tipo de confiança. Trabalhámos muito e, acima de tudo, acreditámos em nós", analisa Hugo Oliveira.

Quanto aos objetivos da temporada, Hugo prefere continuar com os pés bem assentes na terra, mas sempre com uma palavra na mente. "Queremos ser competitivos. Não somos candidatos a nada. Estamos a fazer uma caminhada fantástica e agora é continuar para ganhar o próximo encontro", conclui.

Paixão movida pelo trabalho

Nos primórdios da carreira, Hugo Oliveira ainda experimentou o futebol, porém, rapidamente percebeu que a sua paixão residia na quadra e no clube do coração, o Nun´Álvares. Ao serviço do emblema fafense, o português iniciou-se no escalão de Benjamins. Ao longo do trajeto, foi aprendendo e desfolhando o seu caminho como treinador. "Estou sempre a aprender. Acredito muito no trabalho, pois é a minha forma de liderar. Num plantel, sou igual aos outros. Exponho as minhas ideias e espero 'feedbacks' dos jogadores. A minha relação com tudo no futsal é baseada na transparência e no trabalho", conta o treinador a O JOGO.

Na modalidade, Hugo aponta Paulo Tavares, antigo treinador do Braga/AAUM, Modicus, FJ Antunes e CSKA Moscovo como a sua referência. "É um monstro do treino. É um homem e um treinador que dispensa apresentações. Felizmente, tenho a sorte de o conhecer pessoalmente e de ser um grande amigo meu. Trabalhei e trabalho com muitos jogadores que foram treinados pelo míster Paulo Tavares e é sempre um privilégio. Sem dúvida que é a minha grande referência e figura no futsal", remata.