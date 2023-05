"Houve uma fase em que reunimos, abraçámos a realidade da descida de divisão e unimo-nos"

Hélder Cristiano ajudou a formação vimaranense a carimbar a permanência na Liga Placard, no final de uma caminhada em que o plantel esteve "muito abaixo do esperado". A vitória perante o Caxinas por 3-1, na última jornada, permitiu ao Candoso sorrir. O ala, de 34 anos, cumpriu a 14.ª época seguida no escalão principal, numa carreira iniciada no futebol.

Em 2023/24, a Liga Placard terá de novo o Candoso! O emblema de Guimarães fez a sua parte na derradeira jornada da fase regular, vencendo na receção ao Caxinas, por 3-1, e fazendo a festa da permanência no fim da partida. "Fomos superiores e podíamos ter feito mais golos, estivemos mesmo muito bem", diz Hélder Cristiano, ala do clube vimaranense que, apesar de o grupo ter alcançado a permanência no principal escalão, não esconde a desilusão pela campanha do plantel. "Terminámos a temporada da melhor forma, mas estivemos muito abaixo do esperado. O nosso plantel era forte, tinha profundidade, e deveríamos ter feito melhor. Houve uma determinada fase da época em que nos reunimos, abraçámos a realidade da descida de divisão e unimo-nos. A mentalidade mudou e sabíamos que o clube precisava de nós mais do que nunca. A união e a crença foram decisivas", conta o futsalista, 34 anos, a O JOGO.

O vimaranense veste a camisola do Candoso há cinco anos e passou por clubes como Piratas de Creixomil, Fundação Jorge Antunes, Póvoa Futsal, Rio Ave e Gualtar. Esta temporada, o ala apontou três golos em 23 jogos e deu conta de uma temporada positiva, embora desgastante. "Podia ter marcado mais golos, mas já há alguns anos que as balizas não querem nada comigo. Tive algumas lesões pequenas, mas que me condicionaram em alguns jogos. O balanço é positivo, pois ajudei a minha equipa", diz Cristiano.

Tal como nas carreiras de outros futsalistas, Hélder, no início, andava entra as quadras e os relvados. "Fui atrás de uns amigos e comecei no futebol com a camisola do Vitória. Depois mudei-me para o Vizela, e até tinha jeito. Sinceramente, olho para trás e sinto mágoa por não ter seguido a carreira nos relvados, no futebol. Na altura, era apenas um miúdo, tomei más decisões e era influenciado pelos meus amigos", recorda sobre o início da caminhada no desporto.

O futsal é uma parte importante da vida de Hélder Cristiano, mas ele trabalha também na restauração, pelo que é "desafiante, por vezes duro" conciliar as duas coisas.

Futuro apontado à formação

Apresentando um vasto currículo no futsal português, onde cumpre a 14.ª temporada no principal escalão, Hélder Cristiano presenciou o crescimento da competição ao longo das épocas e garante que a Liga Placard está cada vez mais equilibrada. "Há muita qualidade na nossa liga e está a crescer imenso. Temos o Sporting e o Benfica, que são de um campeonato à parte, porém, já têm mais dificuldade. O Braga já está a querer intrometer-se nessa luta e é sempre bom para a competitividade. As equipas têm mostrado que querem evoluir e que estão mais bem apetrechadas", analisa o vimaranense.

Apesar dos 34 anos de idade, Hélder sente-se bem e apto para continuar a dar show pelas quadras do país, contudo já pensa numa carreira de treinador quando for tempo para pendurar as botas. "Ainda não penso muito nisso e espero continuar por mais dois ou três anos, mas, no futuro, vejo-me a ser treinador de equipas de formação. Quero contribuir para o desenvolvimento dos meninos que querem jogar futsal", revela. A terminar a conversa com O JOGO, o ala aponta Paulo Leite, Diogo Oitenta, Julinho, Pirica e Rato como referências na modalidade.

Treinador Henrique Passos sai

Concluída a época do Candoso, Henrique Passos, há quatro temporadas no clube, deixou o comando técnico. "Termina a minha ligação ao CR Candoso, clube que ficará para sempre no meu coração. Tenho um orgulho enorme de ter feito parte desta grande instituição", escreveu o treinador, 60 anos, em jeito de despedida nas redes sociais. Passos deixou ainda um agradecimento "especial" aos jogadores, que, apesar dos "momentos difíceis", "sempre acreditaram e tudo fizeram para o CR Candoso ficar na Liga Placard".