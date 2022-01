História no Europeu de futsal: Geórgia garante presença inédita nos "quartos"

Geórgia está nos quartos de final do Europeu de futsal

Redação com Lusa

Os georgianos lideram isolados o grupo D, com seis pontos, e carimbaram já a passagem aos quartos de final, naquela que é apenas a segunda participação num Europeu da categoria.

A Geórgia garantiu esta quarta-feira uma inédita presença nos quartos de final de um Campeonato da Europa de futsal, ao vencer 2-1 a Bósnia-Herzegovina e beneficiar do empate entre Espanha e Azerbaijão, na segunda jornada do grupo D.

Em Groningen, nos Países Baixos, os georgianos somaram a segunda vitória no mesmo número de jogos na poule, depois de já terem batido o Azerbaijão (3-2) na ronda inaugural da competição.

Os bósnios, que ocupam o último posto, sem pontos e igualmente sem qualquer possibilidade de seguirem em frente na prova, até se colocaram na frente, através de Kahvedzic, aos sete minutos, só que Feitosa, aos 25, e Petry, aos 28, operaram a reviravolta e asseguraram o triunfo da Geórgia.

Para este desfecho contribuiu o empate 2-2 entre Espanha e Azerbaijão, que faz com que os azeris, em terceiro lugar, com um ponto, já não possam alcançar a Geórgia na classificação, enquanto os espanhóis, segundos colocados, com quatro, adiaram uma eventual passagem para a terceira e última jornada, precisamente diante dos georgianos.

Lozano, com um autogolo, aos 10 minutos, e Atayev, aos 17, assinaram os tentos dos azeris, sendo que Raul Gómez, aos 12, e o próprio Lozano, aos 31, "faturaram" para os vice-campeões europeus e recordistas de troféus (sete).

O Euro'2022 de futsal decorre até 6 de fevereiro, em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos.