"Há um dado que podemos tomar como certo: o Benfica é melhor equipa"

O fixo do Benfica Afonso Jesus assumiu o favoritismo para o encontro do oitavos de final da Liga dos Campeões em futsal diante dos húngaros do Berettyoujfalu, afirmando que a equipa está preparada para chegar aos quartos

Afonso Jesus, de 23 anos, que falava à Benfica TV em antevisão ao encontro com a equipa na qual alinham Diece (representou os 'encarnados' entre 2010/11 e 2013) e Sid (vestiu a camisola do Belenenses em 2009/10 e 2010/11) levantou a 'ponta do véu' sobre as características do adversário.

"O Berettyoujfalu pode optar por um jogo mais individual, por ter jogadores com características interessantes e que vamos ter de anular. Por ser um jogo de 'champions', a eliminar, há sempre coisas que podem ser preparadas, como o 5x4, para nos retirar a bola. Sabem que nós somos mais fortes", afirmou.

Segundo o internacional luso, o Benfica tudo fará para se impor no rinque da Luz, este sábado, em jogo agendado para as 19:00.

"Penso que há um dado que podemos tomar como certo, que é o facto de o Benfica ser, claramente, uma melhor equipa, ter um coletivo mais forte, mas temos de estar sempre alerta. Estamos a falar de equipas que se costumam preparar bem. Certamente conhecem todos os jogadores da nossa equipa, virão muito bem preparados. Vão tentar impor o seu jogo e nós vamos tentar impor o nosso", adiantou.

Sem derrotas esta temporada e com dois empates, com o Braga (4-4) e com o Sporting (3-3), em 23 jogos, o Benfica, que divide a liderança do campeonato com o Sporting (62 pontos), surge como natural favorito diante do segundo posicionado do campeonato húngaro, com 46 pontos, em 18 jogos - fruto de 15 vitórias, um empate e duas derrotas -, menos um do que o líder Haladás.

"A equipa está preparada. Vamos fazer a análise correta do adversário, aprimorar o que são as nossas qualidades e o que temos de trabalhar e impor no jogo, para chegar no sábado e estarmos preparados para alcançar a vitória e estarmos na tão desejada 'final eight'", rematou.