Erick não desvaloriza o ACSS: "Prefiro olhar para o copo meio cheio"

Os jogadores do Sporting, campeão em título, partem para a final four da Liga dos Campeões de futsal com a ambição de conquistar o troféu, mas explicam que é na quadra que se demonstra quem é o mais forte.

Os leões, que conquistaram duas das três últimas edições da competição, em 2019 e 2021, vão enfrentar na meia-final os franceses do ACCS Asnières Villeneuve, equipa do português Ricardinho e que foi repescada devido à exclusão dos russos do Tyumen, chegando a esta fase da prova pela primeira vez.

"Vamos começar a estudar a equipa e quais os seus pontos fortes, mas esperamos jogos difíceis. Vamos preparar bem, para chegar ao mais alto nível e atingir a final, que é o objetivo", afirmou à Lusa o guarda-redes Guitta.

O internacional brasileiro de 34 anos não considera os leões os favoritos a revalidar o cetro, lembrando que o Sporting já venceu a prova quando não era considerado um dos candidatos.

"Tem grandes equipas na prova e é na quadra que se vai demonstrar quem é favorito. Esta competição é uma das que gostamos de ganhar e, depois de duas queremos, chegar à terceira. Queremos continuar a conquistar títulos, seja a nível europeu ou nacional", salientou.

Nas últimas cinco épocas, o Sporting marcou presença em quatro finais, com duas vitórias e duas derrotas no jogo decisivo, somando ainda uma outra final perdida em 2010/11, com Guitta a referir que os títulos foram conseguidos com "muito trabalho".

"A equipa francesa perdeu grandes jogadores, não se sabe se o Ricardinho vai jogar, mas nós pensamos que é uma meia-final em que temos de dar tudo", defendeu.

Guitta desvalorizou a recente derrota frente ao Benfica, por 3-2, no campeonato português, tal como Erick Mendonça, que rejeitou a ideia que possa afetar o desempenho da equipa na final four.

O universal Erick Mendonça também alertou para as dificuldades que o ACCS Asnières Villeneuve, que disputa a segunda divisão francesa, pode criar aos leões no jogo da meia-final.

"Esperamos um jogo difícil, como já é apanágio desta competição, a mais difícil e bonita que se pode jogar no futsal. É uma equipa que não está habituada a estes palcos e eu prefiro olhar para o copo meio cheio, pois vão entrar motivos, aguerridos, a jogar contra o campeão europeu e o foco não poderá estar se o Ricardo vai ou não jogar", defendeu.

O internacional português lembra que muitas vezes os outsiders conseguem surpreender e que Sporting tem de entrar na quadra para ganhar.

"O Sporting ainda antes de ganhar um título europeu, com o que já tinha feito, já era [um dos favoritos], depois de ganhar duas é sem dúvida um candidato ou um dos principais candidatos a ganhar a competição", frisou.

Erick Mendonça confessa que na primeira vez que chegou à fase final da Champions sentiu um "nervosismo acrescido", mas referiu que a "motivação e entusiasmo" são sempre os mesmos.

Sobre o facto de estarem duas equipas portuguesas a disputar a fase decisiva, o Sporting e o Benfica, o jogador de 26 anos referiu que é mais um momento para lembrar que Portugal "tem os melhores atletas do Mundo e é o país que melhor tem representado o panorama do futsal".

O jogo entre o Sporting e o ACCS Asnières Villeneuve está agendado para sexta-feira, pelas 16:00 (horas em Lisboa), na Arena de Riga, na Letónia, palco da final, no domingo, pelas 16:00.

Na outra meia-final, o Benfica, que já venceu uma vez o troféu, vai enfrentar os espanhóis do FC Barcelona, que somam três cetros.