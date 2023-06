Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes terminou contrato com os leões e vai jogar na Rússia

Guitta terminou contrato com o Sporting e vai para o Ukhta, da Rússia. O guarda-redes, nas redes sociais, explicou a saída do emblema leonino, garantindo que não foi pelo dinheiro que vai ganhar naquele país.

"A minha saída não tem a ver com o quanto vou ganhar na Rússia. A opção de sair só se tornou uma realidade depois de o Sporting me fazer uma proposta abaixo do que ganho hoje", respondeu o guardião de 35 anos a uma seguidora.