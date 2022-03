Guerra na Ucrânia origina o adiamento do Europeu feminino de futsal

Nova data para a realização do Euro'2022 não é, ainda, conhecida. Portugal vai permanecer concentrado em Rio Maior e disputar dois previamente marcados com o Brasil

A segunda edição do Campeonato da Europa de futsal feminino, que estava prevista realizar-se entre os dias 25 e 27 de março, em Gondomar, foi adiado por ordem da UEFA.

"A UEFA decidiu adiar a final a quatro do título continental, devido à guerra na Ucrânia. A UEFA notificará todas as federações sobre a nova data escolhida para a celebração do Europeu feminino de futsal de 2022 em Portugal", referiu o organismo.

A exclusão da Rússia de todas as competições sob tutela do órgão europeu, e a indefinição quanto ao conjunto ucraniano, motivou a recalendarização da prova, na qual participa também Portugal e a campeã Espanha.

A equipa de Luís Conceição tinha encontro marcado, nas meias-finais, com a Rússia, em 25 de março, dia em que a Espanha iria medir forças com a Ucrânia, sendo que o duelo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final estavam previstas para 27 de março.

A Seleção Nacional, pese embora o adiamento, vai permanecer concentrado em Rio Maior a realizar sessões de treino e fará dois jogos particulares com o Brasil, a 18 e 19 de março. Depois disso, as atletas convocados regressarão aos respetivos clubes.

A nova data para a realização do Euro'2022 feminino não é, ainda, conhecida.