Guarda-redes Vítor Hugo e Edu confiam que Portugal estará no Euro2022

Portugal e República Checa defrontam-se no sábado e na terça-feira, na Atlas Arena, em Lodz, na Polónia, em jogos do grupo 8 de apuramento

Os guarda-redes Vítor Hugo e Edu desvalorizam esta quarta-feira a rivalidade entre ambos pela titularidade na seleção portuguesa de futsal, focando-se no êxito no duplo embate com a República Checa, decisivo no apuramento para o Euro2022, nos Países Baixos.

"Temos de fazer o que temos feito até aqui. Unirmo-nos em prol do objetivo que é conquistar os seis pontos nestes dois jogos. Sabemos das dificuldades que nos vão impor, mas nós somos Portugal, os campeões da Europa e vamos lá para mostrar isso mesmo", vincou Vítor Hugo, ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet.

O atleta do Sporting de Braga assume que Portugal preferia jogar em casa, contudo a ausência de público motivada pela pandemia da covid-19 torna esse fator praticamente irrelevante: "Não vai afetar em nada o nosso rendimento".

"Sabemos vão ser dois jogos muito complicados, diante de uma seleção muito forte. Sabem fazer bem as coisas, são fortes estrategicamente e a defender. São muito bem organizados. Vão ser jogos muito complicados, mas temos que olhar para nós e fazer o nosso jogo. Somos campeões da Europa e temos de trazer os seis pontos", acrescentou Edu.

O guarda-redes de 24 anos, que atua em Espanha, no Viña Alabi Valdepeñas, e que soma cinco internacionalizações, foi eleito recentemente o quinto melhor do mundo nos prémios "Futsal Awards".

Vitor Hugo, de 38 anos, com 65 internacionalizações, elogia a integração de jogadores mais jovens - "é sinal de que as coisas estão a evoluir e a correr bem" - elogiando o trabalho que o seu rival tem desenvolvido em Espanha.

As seleções de Portugal e República Checa defrontaram-se por oito vezes, com os checos a vencerem somente uma vez. Nos dois primeiros desafios da qualificação, ante a Polónia, Portugal empatou 2-2, em Mafra, e, posteriormente, ganhou por 3-0.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final do Europeu, entre 19 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um "play-off", de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

Na campanha de apuramento, Portugal, campeão europeu em título, ainda defrontará no grupo 8, a Noruega, num duplo compromisso em abril, com os noruegueses a disputarem ambos os jogos fora, devido à pandemia de covid-19.

Após duas jornadas, a República Checa lidera o grupo, com seis pontos, seguida de Portugal, com quatro, e da Polónia, com um, enquanto a Noruega tem zero pontos, por ter falhado os dois jogos em casa dos checos e ter sido penalizada com duas derrotas por 5-0.