Grupo B do Euro'2022 arranca com duas igualdades e golos ao cair do pano

Itália e Finlândia empataram a três golos no primeiro jogo do grupo B do Euro'2022

Primeira jornada do certame da competição teve um total de 14 remates certeiros em dois duelos.

O Grupo B do Europeu'2022 de futsal arrancou, esta quinta-feira, com dois empates, no caso do Cazaquistão frente à Eslovénia (4-4) e da Itália face à Finlândia (3-3), com golos marcados perto do fim nas duas partidas.

No primeiro jogo do dia, disputado em Groningen, o Cazaquistão, que terminou em quarto no último mundial conquistado por Portugal, não foi capaz de se superiorizar à Eslovénia, num jogo em que esteve a perder por três vezes.

Totoskovic (11 minutos), Fidersek (23), Ceh (31) e Turk (33) marcaram para os eslovenos, enquanto Douglas Júnior (16 e 39), Orazov (25) e Tokayev (36) apontaram os tentos da equipa cazaque.

No mesmo local, a Itália, que contou com o jogador do Sporting Alex Merlim a titular, não conseguiu bater a Finlândia e, tal como no jogo anterior, só chegou ao empate a acabar.

Pelos finlandeses, marcaram Alamikkotervo (01 e 30 minutos) e Autio (333), enquanto pelos italianos faturaram Nicolodi (03) e Cainan De Matos (30 e 39).

Na próxima jornada do Grupo B, a Finlândia defronta o Cazaquistão, enquanto a Itália mede forças com a Eslovénia, numa altura em que todas as equipas somam um ponto.

O Europeu'2022 de futsal disputa-se até ao dia 06 de fevereiro, nas cidades holandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.