Futsalista brasileiro que jogava em Portugal morre em acidente de viação

Lucas Azevedo jogou na Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança em 2022/23.

O futsal está de luto com a morte de Lucas Azevedo, aos 21 anos. O jogador brasileiro da Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança faleceu na passada madrugada, vítima de um acidente de viação no Rio de Janeiro.

"O momento é de profunda consternação e, como tal, faltam-nos as palavras", reagiu o clube de Castelo Branco nas redes sociais. "À família enlutada, com a qual partilhamos esta profunda dor, os nossos sentidos pêsames. Conservaremos todos os momentos que contigo vivenciámos perto dos nossos corações. Nunca te esqueceremos, Lucas Azevedo", refere ainda.

A Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança garantiu a subida ao segundo escalão do futsal português, com o título de campeão da III Divisão.

À família e amigos, O JOGO endereça sentidas condolências.