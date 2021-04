Futsal: Viseu 2001 regressa às vitórias

Em jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga Placard, o Viseu 2001 recebeu e venceu o Quinta dos Lombos, por 4-2, e fica mais perto do play-off.

Um mês depois, os viseenses voltaram a vencer e somaram três importantes pontos na busca de uma presença inédita no play-off, que está agora mais perto.



Com uma primeira parte letal, os comandados de Paulo Fernandes conseguiram uma vantagem confortável de três golos, com assinatura de Pedro Peixoto, Lukinhas e Kiko. No tempo complementar, os lombos reagiram e conseguiram reduzir, através de Rúben Santos e Tiago Fernandes. Porém, insuficiente para travar o Viseu 2001 que, pelo meio, ainda marcou por intermédio de Russo.



Com este resultado, os viseenses mantém o oitavo lugar, com 43 pontos, mais quatro do que o Eléctrico, que corre também por um lugar no play-off.



Já o Quinta dos Lombos, que ainda luta pela permanência, é 11º, com 28 pontos.