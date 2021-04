Futsal: Portugal está a uma vitória do apuramento para o Europeu

A Seleção Nacional de futsal cumpriu este domingo o último treino antes do confronto com a Noruega, agendado para amanhã [às 18h30, no canal 11], a contar para penúltima jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022. Em caso de vitória, os comandados de Jorge Braz garantem a qualificação.

Na antevisão do encontro, o Selecionador Nacional Jorge Braz frisou que os jogadores têm de "manter a humildade" apesar de considerar que o adversário pode ser mais acessível do que os anteriores. "A Noruega tem dinâmicas interessantes. São organizados, sabem o que fazem. Claro que temos de admitir que não têm os níveis de competência de uma República Checa ou de uma Polónia. Até agora não o demonstraram. Vamos jogar sem facilitar, sem nunca perder a humildade diante do adversário que vamos defrontar e focar-nos essencialmente em nós e em sermos Portugal", começou por dizer o Selecionador Nacional que fez ainda um balanço positivo do período de estágio. "Estou muito satisfeito com a primeira fase do estágio e agora entrámos na fase de especificar tudo em relação à Noruega e refinar os últimos pormenores para preparar já o momento competitivo".

A uma vitória do apuramento, Jorge Braz defendeu que a exigência deve ser máxima em todos os jogos. "Estar na Seleção Nacional significa que não pode haver limitações ao trabalho. Não pode haver desculpas, nem álibis... Aqui temos de estar sempre focados a 100 por cento, porque há a responsabilidade para com o País, com o futsal português", partilhou o timoneiro.

Já o capitão João Matos mostrou confiança. "Só dependemos agora de nós, felizmente, e estamos a uma vitória em dois jogos [da qualificação], perante a equipa que não pontuou ainda no grupo. A perspetiva é que nos vamos apurar - com maior ou menor dificuldade vai depender de nós dentro de campo. Acredito que, ao nível a que temos treinado, se nos aplicarmos vamos fazer bons jogos e vamo-nos apurar logo no primeiro jogo", concluiu o atleta do Sporting.