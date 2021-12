Futsal feminino: treinador do Benfica rescinde unilateralmente

Técnico de 45 anos juntou, entre 2019 e 2021, cinco títulos ao palmarés individual e do clube da Luz.

Dois anos após assumir o comando técnico da equipa principal feminina do Benfica, Pedro Henriques anunciou, este domingo, que deixou o cargo no clube lisboeta, por iniciativa própria, conforme detalhou numa publicação na rede social Facebook.

"Chega hoje ao fim a minha ligação com o Benfica por minha iniciativa. Foi, sem dúvida, um dos maiores desafios que tive na minha carreira, com grandes conquistas e algumas adversidades, que são normais. A grandeza do clube e dos seus adeptos merecem a minha lealdade. Saio com o sentimento que lutei até à exaustão. Estou muito grato pela oportunidade", escreveu o técnico de 45 anos.

Pedro Henriques cessa funções numa altura em que a equipa do Benfica ocupa a primeira posição da classificação da I Divisão feminina, com 37 pontos em 13 rondas. Na mais recente, as águias golearam, por 6-0, no reduto dos Arneiros.

O treinador português juntou ao palmarés, entre 2019 e 2021, um campeonato nacional, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.