Futsal feminino: Portugal conhece adversários no caminho até ao Euro'2023

Itália e Bielorrússia são duas oponentes confirmadas na disputa das vagas na competição europeia. Restante obstáculo será conhecido entre 10 e 15 de maio

A Seleção Nacional feminina vai enfrentar a Itália, a Bielorrússia e outra congénere ainda por definir no grupo 3 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, anunciou, esta sexta-feira, a UEFA, após a realização de sorteio.

A quarta equipa a apurar para integrar o grupo de Portugal será a vencedora do Grupo C da ronda preliminar - que se disputa entre 10 e 15 de maio - do Europeu: Eslovénia, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina ou Lituânia.

Apuradas as três melhores seleções femininas na fase preliminar, e a segundo melhor classificada entre os três grupos, terá lugar a disputa da ronda principal, na qual Portugal vai ser um dos anfitriões, entre os dias 18 e 23 de outubro.

Ronda Preliminar (jogos entre 10 e 15 de maio de 2022)

Grupo A: Países Baixos, Sérvia (anfitrião), Irlanda do Norte e Letónia

Grupo B: Bélgica, Eslováquia, Gibraltar (anfitrião) e Moldávia

Grupo C: Eslovénia, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina e Lituânia (anfitrião)

Ronda Principal (jogos entre 18 e 23 de outubro 2022)

Grupo 1: Espanha, Finlândia (anfitrião), Suécia e vencedor do Grupo B da Ronda Preliminar

Grupo 2: Ucrânia (anfitrião), Polónia, Croácia e vencedor do Grupo A da Ronda Preliminar

Grupo 3: Portugal (anfitrião), Itália, Bielorrússia e vencedor do Grupo C da Ronda Preliminar

Grupo 4: Rússia, Hungria, Chéquia e melhor segundo classificado da Ronda Preliminar (anfitrião por definir)