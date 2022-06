Futsal feminino: Benfica pode festejar este domingo o "penta" em Fafe

O Nun"Álvares recebe as encarnadas no jogo 4 da final, às 16 horas. Em caso de triunfo visitante o título fica entregue, mas as minhotas querem adiar decisão para a Luz.

O play-off de apuramento de campeão, disputado entre Benfica e Nun"Álvares pode conhecer este domingo um ponto final, já que as lisboetas estão a apenas uma vitória de erguer o troféu de campeão nacional pela quinta vez seguida.

A luta tem sido taco a taco, registando-se duas vitórias das encarnadas, ambas em casa, e uma das fafenses, também no seu reduto. Mas a tarefa não se afigura fácil, já que a formação de Fafe, orientada por Pedro Nobre, perdeu um dos jogos pela margem mínima e o outro foi decidido nos penáltis após um empate a três.

Outro indicador que aponta para um enorme equilíbrio são as vitórias do clube minhoto nas finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga, ambas frente às adversárias de hoje. Ana Pires, ala de 27 anos, conhecida como "Loira" no mundo do futsal, espera um jogo 4 "muito equilibrado", constatando que "só há uma saída, que é vencer". Para que tal aconteça, a internacional portuguesa, capitã das fafenses, pede "uma grande afluência de adeptos ao pavilhão: "Serão o nosso sexto jogador para darmos um bom espectáculo e para a vitória nos sorrir."Também o treinador Pedro Nobre espera um "pavilhão cheio", em mais um jogo da época "fabulosa" realizada pelo Nun"Álvares.

Mal terminou o jogo 3, o técnico deixou um aviso ao Benfica: "Não nos contentamos com pouco, queremos empatar a eliminatória para tentarmos ser campeões na Luz."Fazer história no Benfica, com um inédito pentacampeonato na modalidade, é o propósito de Luís Estrela numa partida que antevê disputada "no limite". "Vamos dar a vida! Temos de estar ao nosso melhor nível", alerta, solicitando o apoio "de todos os benfiquistas do norte".Decisiva pelo golo que obteve a 12 segundos do final do jogo 3, a capitã Inês Fernandes sublinhou que o Benfica foi a única equipa que, na presente temporada, saiu de Fafe com o triunfo. À espera de uma "ambiente incrível", a fixo, de 32 anos, frisou que as benfiquistas querem ser "campeãs no jogo 4". Deixar "marca" no clube e no futsal nacional é, também, o desejo da ala Sara Ferreira, autora de dois golos no derradeiro duelo entre as duas formações. "São jogos muito incertos frente ao Nun"Álvares, mas só precisamos de uma vitória e queremos estar na máxima força", afirmou a internacional lusa.