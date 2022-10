Futsal do Sporting enriqueceu o Museu: "Prometemos fazer tudo para voltarmos cá"

Troféus referentes ao campeonato, Taça de Portugal e Supertaça conquistados recentemente foram entregues esta terça-feira.

A equipa de futsal do Sporting marcou esta terça-feira presença no Museu leonino, onde, na companhia do presidente Frederico Varandas, entregou os troféus referentes às últimas conquistas: campeonato, Taça de Portugal e Supertaça.

"A entrega [dos troféus] simboliza exactamente isso: as coisas boas que fizemos, os troféus que conquistámos. Que seja algo a repetir mais à frente", afirmou o treinador Nuno Dias, considerando que "é sempre um momento de alegria, porque é sinal de que foi feito algo de bom para enriquecer cada vez mais o clube."

No pensamento estão já novas conquistas. "O que prometemos é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para voltarmos cá com mais troféus. Agora vamos ter um período longo sem visitarmos o Museu com este intuito. Esperamos voltar com o próximo troféu, a Taça da Liga, mas há muito a fazer até lá", vincou.

O capitão João Matos destacou a fome de títulos que carateriza a equipa. "Na época passada completámos o segundo pleno consecutivo em Portugal, o que é extraordinário e um feito único. Depois de ganharmos muitas vezes, não baixamos os braços e não temos qualquer tipo de almofada de conforto. Este ano, começámos logo com uma Supertaça, o que demonstra a grandeza deste clube e deste plantel, assim como a capacidade e a qualidade destes atletas e deste staff. Espero voltar aqui em breve", afirmou o internacional português", disse.