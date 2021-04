Frederico Varandas homenageia capitão do Sporting: "Marco para a história"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

João Matos passou a ser o leão com mais jogos na equipa principal de futsal e recebeu galardão do presidente

João Matos recebeu das mãos do presidente do Sporting, Frederico Varandas, uma placa comemorativa pelo facto de se ter tornado o jogador com mais embates disputados pela equipa de futsal dos leões, 605, superando o brasileiro Deo.

"É um marco para a história e o João [Matos] tem esse mérito. É um grande jogador, um grande profissional e um grande capitão", começou por assinalar o líder aos meios do clube, à margem de uma cerimónia que decorreu no pavilhão João Rocha e que contou, também, com Miguel Afonso, membro da Direção e responsável pelas modalidades verdes e brancas.

"O João representa muito bem a imagem que queremos dos nossos capitães. É um leão, um exemplo para os mais novos, para os mais velhos e para os sócios, merecendo, por isso, esta distinção. É fruto do seu trabalho, da sua dedicação", concretizou Varandas.

Recorde-se que o fixo, de 34 anos, atingiu os 605 jogos no triunfo por 4-1 dianta da ADRC Caxinas, sábado. Leva 16 temporadas a vestir à Sporting, tendo conquistado, entre outros títulos, oito campeonatos e uma UEFA Futsal Champions League. Campeão europeu de seleções, soma 150 jogos com as quinas ao peito.