FPF lamenta morte de jogador de futsal colhido por touro na Moita

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, expressou as "mais sentidas condolências pelo desaparecimento precoce de Afonso Jesus".

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lamentou este domingo a morte de Afonso Jesus, jogador de futsal de 16 anos do Grupo Desportivo Escola Básica D. João I/ Parque Infantil Estrela Vermelha, da Baixa da Banheira, que faleceu no sábado, depois de ter sido colhido por um touro, na Moita.

"É com profunda tristeza que lamento a morte tão precoce do jovem Afonso Jesus, jogador de futsal do GD EB D. João I. Hoje mesmo o Afonso deveria estar na quadra a praticar a modalidade que o apaixonava, a conviver com amigos e a alimentar sonhos. À família do Afonso, aos seus colegas e amigos e a todos aqueles que o acompanharam ao longo da sua curta vida, deixo nesta hora de dor incomensurável uma palavra solidária e de conforto. Que o Afonso descanse em paz", pode ler-se no site da FPF.